IL TABELLINO

Quando si è trovato a tu per tu con lo specchio, nei 381’ in cui ha riassaporato il profumo dolce dell’erba dopo aver superato il calvario e sconfitto il mostro, Josip Ilicic faticava a riconoscere se stesso.il mago dei dribbling, l’incantatore di Valencia,ma un uomo stanco,, anche se così desideroso di rialzarsi. E ancora una volta il numero 72 l’ha fatto, con la spaccata decisiva, e non ha scelto una partita a caso. Ha voluto far commuovere i nonni e gioire i bambini,, col cuore proiettato ad Anfield Road già da qualche giorno.Lui, che si è rialzato già una volta tra le macerie scappando da unama con una grande passione per quella sfera da agganciare col mancino. Lui, che si è rialzato, di nuovo, quando veniva criticato per la discontinuità di rendimento tra Palermo e Firenze. Lui, che si è rialzato, un’altra volta ancora,e quando, ancora e ancora, qualche mese dopoper un’infezione batterica ai linfonodi del collo.a quei Supereroi così invincibili in campo, ma che dietro il mantello rosso nascondono un cuore. E la sua corazza da Ironman si è spezzata, per l’ennesima volta, quando il Coronavirus in primavera ha bussato anche alla sua porta. E, ancora non si era arreso, alzandosi in tempo per portare la Dea a lottare con la Juve per lo Scudetto.Ma è stato proprio allora,nel punto più alto della storia dell’Atalanta, che gli è piombato addosso quelche avrebbe steso chiunque definitivamente. Persino il pallone tra i piedi gli diventa pesante, persino quellache sognava da quando era bambino diventa solo un impegno da strappare dal calendario.nemmeno per supportare i suoi dalla tribuna di un Da Luz che perde la sua Luce.Ma è quando torna in campo e si confronta con lo specchio dagli 11 metri, che il cuore perde un battito:, non trattiene le sfere, diventa un birillo in balia degli avversari. Il fantasma di quel ‘San Giuseppe’ osannato nelle piazze bergamasche., e nessuno gliene farebbe una colpa, anzi, tutti pronti ad applaudirlo e ricordare quelle sue giocate che stanno spopolando nei monitor delle scuole calcio tra città alta e bassa. Ma no, lui no, ancora una volta, forse l’ultima, si rialza, perché di vite in serbo ne ha ancora parecchie. Il suo maestro e confidente,Quindi lo fa giocare, ancora e ancora, per 381’, anche quando sbaglia i passaggi più elementari, anche quando si arrende eUna maglia che è disposto a regalare solo all’amico Salah a fine gara, non prima però di scivolare in spaccata davanti alla rete per frantumare il vetro e spezzare l’incantesimo.nella gara più importante della storia nerazzurra,nello stadio monumento del calcio.Consapevole però che, se la vita non contenta lo metterà ancora alla prova, avrà una società e una città pronte a tendergli la mano per farlo rialzare. Di nuovo. You’ll never walk alone.Marcatori: 15' s.t. Ilicic (A), 19' s.t. Gosens (A)Assist: 15' s.t. Gomez (A), 19' s.t. Hateboer (A)Liverpool (4-3-3): Alisson, N. Williams, R. Williams, Matip (40' s.t. Minamino), Tsimikas (16' s.t. Robertson), Jones, Wijnaldum (16' s.t. Fabinho), Milner, Salah (16' s.t. Firmino), Origi (16' s.t. Diogo Jota), Manè. All. KloppAtalanta (3-5-2): Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Pessina (40' s.t. Miranchuk), Freuler, Gosens (30' s.t. Mojica), Iličić (25' s.t. Zapata), Gomez. All. GasperiniArbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)Ammoniti: 12' s.t. Tsimikas (L), 43' s.t. de Roon (A)