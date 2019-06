In Europa, l'Italia, non vince da tempo: la Champions manca dai tempi dell'Inter di Mourinho, la Coppa Uefa/Europa League da quelli del Parma di Malesani. Eppure, qualcosa si sta muovendo: l'Italia Under 20 si gioca l'accesso alla finale del Mondiale, l'Under 21 è pronto a giocarsi l'Europeo casalingo con grandi ambizioni, l'Italia di Mancini diverte e vince verso Euro 2020 e, per non farci mancare niente, l'Italia femminile emoziona e centra i tre punti al debutto nel Mondiale francese. E anche stasera, con le selezioni azzurre a riposo, l'Italia fa parlare di sé in giro per il mondo.



DA PIATEK A ILICIC - Sì, perché i tanti giocatori scesi in campo questa sera e che militano in Serie A, hanno lasciato il segno. A partire da Krzysztof Piatek, attaccante del Milan e della Polonia, che con un potente destro ha dato il via alla vittoria della Polonia su Israele; proseguendo con Josip Ilicic, stella dell'Atalanta e obiettivo del Napoli, che ne fa due nel 5-0 della Slovenia ai danni della Lettonia; chiudendo con Patrik Schick, che propizia l'autogol del 2-0 e segna il gol del 3-0 per la sua Repubblica Ceca contro il Montenegro.



GLI ALTRI - Non solo loro, però. Da segnalare Olsen, il criticato portiere della Roma che tiene in piedi la Svezia fino ai due rigori concessi a Sergio Ramos e compagni: parate che in giallorosso si sono viste poche volte; da evidenziare anche Milik, che entrato in campo al posto di Piatek in 10 minuti serve l'assist del 4-0 a Kadzior, e Zielinski, assist per Grosicki; oltre ai due napoletani, assist anche per il torinista Lukic nella vittoria della Serbia ai danni della Lituania e gol per il sampdoriano Jakub Jankto contro Montenegro. In gol anche George Puscas, centravanti scuola Inter al Palermo nell'ultima stagione: doppietta in Romania-Malta e vittoria. Schick, Piatek, Ilicic e compagnia: insomma, nella notte europea c'è stata tanta, tantissima Serie A!