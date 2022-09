C'erano i suoi tifosi e tutti i compagni di avventura in queste ultime settimane da giocatore dell'Atalanta a rendere il giusto omaggio a Josip Ilicic, che ha approfittato del match casalingo col Torino della formazione di Gasperini per concedersi un'ultima comparsata al Gewiss Stadium e ultima standing ovation da parte del popolo bergamasco.



Il trequartista sloveno, che ha rescisso il contratto che ancora lo legava al club nerazzurro, è stato accolto in campo dal pasillo formato dai giocatori dell'Atalanta, prima del saluto sul campo ai tifosi.