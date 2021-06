Il futuro di Josip Ilicic è incerto ma per i betting analyst si sta facendo sempre più nerazzurro. Nonostante le incomprensioni con Gian Piero Gasperini, il talento sloveno potrebbe rimanere a Bergamo, un’opzione che i bookie, riporta agipronews, offrono 1,85. A 1,60 invece era dato l’addio solamente un mese fa, ora salito a 1,80. Quote ancora in equilibrio e destino da delineare, ma a farne le spese potrebbe essere il Milan: il passaggio di Ilicic a Milano in questa finestra di mercato vale adesso 3 volte la posta (a inizio giugno era a 2,25). Le quote non sorridono ai rossoneri, che però non mollano la presa e puntano ad assicurarsi un nuovo fantasista dopo l’addio di Calhanoglu.