Attivati

e di quelli forti, dopo le parole molto eloquenti rilasciata al termine dell'amichevole casalinga contro il Pordenone. In quella circostanza, Gian Piero Gasperini aveva dichiarato senza mezze misure che Josip Ilicic aveva manifestato il desiderio di affrontare una nuova esperienza e di essersi presentato in ritiro in condizioni fisiche esemplari, con l'obiettivo di coronare il suo sogno. Maa chi attende sviluppi sulla questione.- Nello specifico ildi Stefano Pioli, che vorrebbe concludere il proprio mercato in entrata con un paio di colpi chirurigici e di qualità e in quest'ottica, alternativo a Saelemaekers e Castillejo,. Il che non significa che il suo eventuale approdo chiuderebbe le porte ad un altro innesto al posto di Calhanoglu, perché l'intenzione di Maldini e Massara è di concludere un affare di profilo più alto per quel ruolo specifico prima della fine di agosto.che, in una sessione contraddistinta dalla scarsa capacità di spesa per la gran parte (se non la totalità) dei club di Serie A,Maldini ha dalla sua il forte gradimento del calciatore ed è speranzoso che alla fine riuscirà ad avere la meglio in questo braccio di ferro:per arrivare ad Ilicic.