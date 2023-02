Torna l'appuntamento del lunedì con le dirette di Calciomercato.com sul nostro canale Twitch, oggi dalle 18.30 saremo live per analizzre insieme i temi della 23a giornata di Serie A in attesa del posticipo di stasera tra Torino e Cremonese. Ci collegheremo con Napoli doveci racconterà l'entusiasmo dei tifosi a +15 sulla seconda,ci dirà le ultime in casa Inter e conanalizzeremo la vittoria del Milan. Campo ma non solo per la Juventus, che sta vivendo un momento complicato del quale ci parlerà il nostro inviato a TorinoOspite della puntata, protagonista a Sanremo con il brano 'Terzo cuore' e grande tifoso romanista. Il canante ci racconterà aneddoti e curiosità che lo legano alla squadra giallorossa e le emozioni vissute all'Ariston a poco più di una settimana dalla fine del Festival.