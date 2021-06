Ex Ilva perché, dopo la proprietà e gestione dei Riva, la mano pubblica è stata presente in vario modo. diretto o indiretto, nel tentativo di tenere in funzione l'acciaieria. OraGli impianti che la sentenza confisca fino a quando potranno continuare a produrre in questa situazione, dopo aver ricevuto sentenza di "disastro ambientale"?. Nello stesso giorno, nella speranza che stavolta la mano pubblica riservi ad Autostrade destino migliore di quello toccato al maggiore impianto siderurgico che l'Italia, ormai, aveva.- Anni fa andava molto d'estate nelle pagine dei settimanali il gioco: tu di che tendenza sei? Domande e relative risposte davano vita a un punteggio che indicava la tua natura, la tua tendenza, per di più politica ma non solo. Accade ora cheintervenuta e va idealmente a braccetto con la Lezzi che non solo pronuncia alto un "non mi scuso" ma bolla di Maio con uno sprezzante "parla da pentito". Di che tendenza sei, Di Maio o Toninelli?- Non è una gaffe, non è un lapsus, è invece una meravigliosa, grandiosa e creativa ignoranza. Noelia Novillo, conduttrice dell'argentina tv Canal 26, ha annunciato contrita la morte di "uno dei più grandi scrittori, secondo me il più grande", il "primo ad essersi vaccinato, con AstraZeneca". L'istinto giornalistico di Noelia l'ha subito portata a cogliere il nesso: una morte importante e un vaccino discusso. William Shakespeare grande autore di teatro è morto tre secoli e mezzo fa,Sublime poi il "secondo me il migliore" con il quale Noelia finge di aver letto i testi di Shakespeare. Robe argentine e solo argentine? Al contrario, poco di esotico: c'è una intera generazione di Noelie nelle tv e nelle redazioni italiane.- Canada, i decenni dell'Ottocento: ci sono bambini indigeni, bambini non bianchi, non di provenienza europea, che vanno culturalmente raddrizzati e condotti sulla retta via della giusta e unica morale e religione, va loro data "educazione bianca". Chi può farlo meglio della Chiesa cristiana, in questo caso cattolica? E quindi il governo timorato di dio affida alle severe ma amorevoli cure delle Chiese cristiane, quella cattolica in primis, l'organizzazione e pratica gestione dei collegi obbligatori per figli indigeni di indigeni. Devono essere civilizzati. Quindi vanno tolti alle famiglie. Nel cortile di uno di questi collegi trovati pochi giorni fa i resti umani di 215 bambini, alcuni dell'età di circa tre anni. Questi devono essere stati i più fortunati: i più grandi finiti nella fossa comune ebbero il tempo di subire gli abusi e le violenze del raddrizzamento. E' accaduto in Australia con i figli degli aborigeni, è accaduto negli Usa (più sporadicamente perché rimasti già vivi in pochi) con i figli degli indiani d'America, è accaduto in tutto il Sud America con i figli di ogni etnia che non fosse quella venuta dall'Europa. E' accaduto in Irlanda, nella cattolicissima Irlanda dove si dovevano raddrizzare le ragazze orfane o, secondo uomini e donne timorati di dio, perdute alla retta via. Succede ogni volta e in ogni tempo dove qualcuno in nome di un dio vuole raddrizzare culture e vite altrui. Succede sempre che finisce per abusarne e spezzarle.- Tempo di vaccini, tempo di esame sierologico. Va alla grande. Sia prima del vaccino: dovrebbe darti la garanzia che anticorpi già non ce l'hai e quindi nessun rischio di "overdose" anticorpale (interpretazione fai da te di orecchiata immunologia). Sia dopo il vaccino per misurare quanti anticorpi si ha in corpo. Fa classifica e per questo piace. Fa classifica: tu quanti ne hai? Io di più! Oppure di meno, dovrò preoccuparmi? Fa classifica, ma non sostanza. Il numero degli anticorpi post vaccino non è la misura dell'immunità acquisita, la reazione immunitaria viaggia anche per via di linfociti, e non è il metro da leggere automaticamente come scala della invulnerabilità al Covid. Però