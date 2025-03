Immagini Rai

E' incredibile quello che gli Azzurri hanno concesso al Signal Iduna Park di Dortmund nel ritorno di quarti di finale di UEFA Nations League, una rete subita che consente ai tedeschi di prendere il largo in una partita che doveva vedere la Nazionale di Luciano Spalletti lottare per la rimonta.Musiala segna a porta vuota mentre tutti discutono, ma come è accaduto?- Tutto accade al 36', sul risultato di 1-0 dopo il rigore trasformato da, e. Il portiere e capitano dell'Italia è strepitoso a negare il raddoppio ai tedeschi: mette i guantoni sul colpo di testa di Tim Kleindienst e devia il pallone in calcio d'angolo. Ma qui accade il misfatto.

- Immediatamente Donnarumma si avvia verso l'arbitro, il polacco Szymon Marciniak, per discutere con lui. Il portierementre Kimmich prende il pallone e si avvia verso la bandierina.Il capitano tedesco si accorge della clamorosa distrazione dell'Italia e ne approfitta:. (immagini Rai)

- Un'ingenuità imperdonabile, un goal surreale che imbarazza gli Azzurri in un primo tempo dominato dalla Germania, capace poi di trovare prima dell'intervallo anche il tris con, un colpo di testa che Donnarumma ha provato a parare ma con il pallone che aveva già abbondantemente superato la linea di porta.