E’ sempre difficile, per noi giornalisti, parlare del nostro mestiere, di ciò che facciamo, del ruolo che abbiamo.Quasi ce ne, come se avessimo qualcosa da nascondere, oppure temiamo di essere accusati di chissà cosa, a maggior ragione adesso attraverso i social, un campo di battaglia senza regole doveinfamarlo, gettargli addosso fango.Se in qualsiasi redazione un giornalista, in seguito a un particolare evento, dice: “Scriviamo che, denunciamo questa situazione”, vieneimmediatamente: “Alla gente non interessa, anzi ci gode perché restiamo sulle scatole a tutti”. Prendiamo schiaffi e andiamo avanti in silenzio, insomma. Ma perché abbiamo questo atteggiamento? Forse perché: dimentichiamo un fatto elementare, e cioè che siamo il mezzo attraverso il quale il pubblico, le persone vengono informate di ciò che succede. Siamo i, quelli che mediano, che stanno in mezzo: lo dice la parola stessa. Siamo importanti, insomma,, anche se spesso abbiamo paura di ammetterlo, oppure ci fa comodo negarlo. Eanziché parlare di noi.Prendete lo sfogo didopo il derby: intendeva parlare con i giornalisti, “voglio guardarli in faccia”, ma glielo hanno impedito e. L’allenatore della Roma, dal punto di vista comunicativo, è un fenomeno assoluto,, anche con le sue esagerazioni, i suoi eccessi. Ci ha costruito una carriera meravigliosa, sulla comunicazione, esterna ma pure interna, vale a dire nella gestione dello spogliatoio, della società. E’, con intuizioni geniali nel modo di comportarsi: capisce immediatamente qual è l’atteggiamento giusto da tenere, in panchina o dopo la partita, sempre, per fare l’interesse proprio e del proprio club.Domenica seranon intendeva parlare direttamente con la stampa per condizionarla ma perché voleva che il suo messaggio forte - nel caso specifico contro gli arbitri - andasse a segno con efficacia., ha dato ai giornalisti l’occasione che loro non creano mai: parlare del loro lavoro. Ma nessuno, o quasi, lo ha fatto, nemmeno stavolta. Eppure dialle quali rispondere ce ne sarebbero tante, almeno questeimpediscono a un allenatore che vuole parlare con la stampa di farlo?nascono queste imposizioni?le associazioni di categoria non si sono poste - loro e non Mourinho - il problema della gestione delle conferenze?le società continuano a fare quello che vogliono, curando i rapporti con la stampa in modo a nostro avviso ottuso, sicuramente antidemocratico?i giornalisti ai quali, prima di ogni intervista, vengono dettate le regole di comportamento, il tesserato non risponde a domande su questo o quel tema?la stampa alla quale non viene consentito di parlare con il personaggio che ritiene possa avere le argomentazioni più interessanti, ma è costretta a dialogare con chi impone la società?in modo corretto gli appassionati di calcio che ricevono messaggi così distorti, artefatti, pilotati?i giornalisti per tutelare non tanto il loro lavoro (non è questo il problema), ma la loro possibilità di informare in modo corretto gli utenti, i lettori, il pubblico?non avrebbero il dovere di battersi per poter garantire un’informazione libera, anche occupandosi di una realtà non fondamentale (ma multimilionaria) come il calcio?possiamo definirci ancora giornalisti?Parliamone.