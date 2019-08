Il Lecce batte un altro colpo e rinforza la rosa di Liverani. Ieri pomeriggio il via libera dallo Stoke City per il passaggio in Salento di Giannelli Imbula. il presidente Sticchi Damiani aveva già trovato un accordo col giocatore, prossimo a sbarcare in Italia (atteso già oggi) per visite e firma, e ha trovato anche l’intesa col club inglese per un prestito gratuito con diritto di riscatto a 4 milioni. Lo Stoke avrebbe preferito un obbligo, ma alla fine il Lecce ha chiuso alle sue condizioni.



Il Brescia di Cellino è attivissimo nella caccia a una mezz’ala: sempre secondo la Gazzetta dello Sport il numero uno dei lombardi ha accelerato per lo svedese Hiljemark del Genoa, che fino a poche ore fa era a un passo dal Bordeaux.