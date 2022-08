In casa Fiorentina tiene ovviamente banco la questione Milenkovic: dopo la promessa fatta dalla società la scorsa estate adesso il giocatore si aspetta una cessione al miglior offerente. Il problema? Il serbo rappresenta per molti una seconda scelta, e in pochi sono pronti a pagare i 18/20 milioni per far si che i viola diano il via libera al giocatore. Inter e Juventus, a cui va aggiunto il Tottenham, sono alla finestra ma nessuno ha ancora sferrato l’attacco decisivo. Nonostante questo lo dirigenza, cosciente della situazione attorno al giocatore, sta continuando il casting per l’eventuale sostitute del centrale.



Secondo quanto riportato questa mattina da La Nazione, il nome in cima alla lista di Barone e Pradè è Schuurs dell’Ajax: il club olandese starebbe infatti aspettando il passo decisivo della Fiorentina, che comunque arriverà solo in caso di cessione di Milenkovic. Nono solo l’olandese però, con i dirigenti viola che strizzano l’occhio anche alla Roma per Kumbulla e Senesi del Feyenoord. La sensazione è che i viola, coscienti della situazione, non abbiano nessuna intenzione di farsi trovare impreparati. Col passare del tempo infatti le possibilità che il serbo possa rimanere almeno un altro anno aumentano sensibilmente, ma la Fiorentina non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparata.