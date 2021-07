"Un recupero che ha dell'incredibile". L'Italia batte il Belgio con le reti di Barella e Insigne, ma il protagonista sulle tv inglesi è Ciro Immobile, trattato come un simulatore. Gary Lineker, ex attaccante oggi opinionista per BBC, in studio con Alan Shearer e Jurgen Klinsmann ha mostrato le immagini dell'attaccante azzurro: a terra dopo un contatto con Vertonghen in area, si rialza appena Barella segna il primo gol dell'incontro per andare a festeggiare con i compagni. Una scena che ha scatenato le risate di Lineker e degli altri commentatori, convinti che il dolore manifestato da Immobile fosse simulato per convincere l'arbitro ad assegnare un rigore.