Immobile al centro di qualche critica di troppo. Le due reti fallite contro il Sassuolo, nonostante gol e assist, hanno acceso i riflettori dei suoi detrattori. E sono fioccate le polemiche, in un momento molto delicato in casa Lazio. La squadra di Inzaghi è a pochi giorni dalla delicatissima sfida contro il Milan, che potrebbe valere la stagione. E ha un disperato bisogno di Ciro Immobile.



LA RISPOSTA DI IMMOBILE - L'attaccante della Nazionale e della Lazio ha risposto su Instagram alle critiche ricevute: "Sento il supporto di chi vive di Lazio da una vita ma capisco lo sconforto di chi si aspetta di più. Non sarà qualche critica a distruggere il legame unico tra di noi. Siamo uguali, abituati a soffrire e combattere, forza Lazio".