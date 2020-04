Uno degli argomenti più discussi degli ultimi giorni riguarda l'interessamento del Napoli per Ciro Immobile. L'attaccante di Torre Annunziata sembra essere finito sul taccuino di Cristiano Giuntoli, anche se la trattativa non è affatto semplice ed il prezzo del cartellino è alto.



Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, ha parlato Alessandro Moggi, procuratore proprio di Ciro Immobile.



Tra i tanti argomenti di cui si è parlato non poteva che essere chiesto da parte dei giornalisti Valter De Maggio e Francesco Modugno (in collegamento) un eventuale futuro di Immobile a Napoli. L'agente del giocatore ha glissato, chiedendo inizialmente di non parlare dell'argomento. Tra le risate generali Moggi cambia discorso parlando a ruota libera del mondo del calcio.



De Maggio ci riprova alla fine: "Immobile giocherà a Napoli?". Il procuratore ironizza: "Ragazzi vi saluto".