Ciro Immobile mostra il suo talento calcistico... stavolta alla Playstation. Ha vinto il torneo di 3 partite "United per l'Italia", con altri protagonisti della Serie A, in coppia in attacco con il 'Cholito' Simeone. Le partite, a scopo benefico, trasmesse su Sky Sport, sono state molto equilibrate: la prima se l'è aggiudicata per 3 a 1 la squadra di Immobile. Anche la seconda partita è stata favorevole ad Immobile: il team di Florenzi (tra gli avversari) ha ceduto le armi per 4-2. L'ultimo match è terminato 6-6.



DICHIARAZIONI IMMOBILE - Al termine dell'incontro Immobile ha raccontato le sue sensazioni post match... alla Playstation: "Ringrazio i miei compagni, sono stati davvero straordinari, non ce l’avrei fatta senza di loro. Con Cerci era più semplice, col Cholito abbiamo caratteristiche simili ma ci siamo trovati bene. È stata una partita ricca di gol. Qualche fuorigioco di troppo, il mio giocatore aveva qualche mancamento”.