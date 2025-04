Immobile: "Carico per il Besiktas, anche per il 2025/26". Ma il presidente: "Se ne andrà"

Getty Images

11 gol in 25 presenze in campionato potrebbero non essere sufficienti per la conferma di Ciroda parte del. Fuori dai titolari nella sfida odierna contro il Goztepe, l'ex capitano della Lazio si è sbilanciato nelle ultime ore con un post sul proprio Instagram, ma il presidente del club, Serdal Adalı, ha chiuso le porte alla permanenza: "Non ci sarà un rinnovo, se ne andrà a fine stagione. L’argomento è chiuso"."La maglia del Beşiktaş ha per me un significato davvero profondo. Lo scorso luglio sono arrivato a Istanbul con grande entusiasmo e felicità.Far parte di un club così storico e prestigioso mi dà ogni giorno una motivazione in più. Il mio unico desiderio è lottare per il Beşiktaş e rappresentare al meglio questa maglia".

Immobile ha firmato l'estate scorsa per il Besiktas fino al 2026, con uno stipendio di 6 milioni di euro a stagione. E un possibile ritorno in Italia? “Sto ancora bene di testa e ho voglia, quindi è ovvio che poter ritornare nel campionato dove ho battuto i record, dove sono esploso, sarebbe bello. Non è detto che poi dopo la Turchia io smetta, non è nelle mie intenzioni, anzi sto lavorando per un gran finale anche da un'altra parte”, ha detto l'attaccante a Radio Serie A.