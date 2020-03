Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A, attaccante di Lazio e Nazionale, si sta dilettando con le dirette su Instagram, come molti dei suoi colleghi, per aprire le porte di casa. E, nel parlare coi suoi followers, ai suoi followers, il 17 biancoceleste ha detto no alle porte chiuse: “Il calcio è della gente, è brutto giocare a porte chiuse. noi giochiamo per i tifosi. LeBron dice che è un altro sport? Ha ragione, è giusto. Giocare a porte aperte o chiuse cambia tutto”.