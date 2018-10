La nuova Nazionale di Mancini per ora lo sta escludendo. L'attaccante della Lazio Ciro Immobile, 5 reti in campionato fino ad ora, non al centro del progetto tecnico di Mancini. Ha giocato poco, anche contro l'Ucraina è subentrato senza incidere. Contro la Polonia potrebbe tornare in campo.



RISCATTO IMMOBILE - L'attaccante della Lazio, come riporta Leggo, è stato utilizzato solo 93 minuti in sette partite. Da insostituibile nella Lazio, Ciro è passato all'anonimato azzurro, nonostante sia l'unico attaccante di ruolo convocato. Domenica prossima, in Polonia, potrebbbe riscattarsi. Se Mancini e i suoi non dovessero vincere, la Nazionale rischierebbe di retrocedere nella Serie B della Nations League.