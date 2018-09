Al rientro dalla Nazionale gli agenti di Immobile incontreranno Lotito a Villa San Sebastiano e firmeranno il rinnovo: come riporta il Corriere dello Sport, gli accordi di massima erano stati già impostati in ritiro, ad Auronzo di Cadore, per allontanare il Milan e le sirene di mercato.



MERCATO LAZIO - L’attaccante dei record è pronto a prolungare il suo rapporto con i biancocelesti di un anno: il nuovo contratto scadrà nel 2023 e il suo ingaggio passerà dai 2,3 milioni ai 3,2 più bonus. I bonus saranno legati ad obiettivi individuali e di squadra: un adeguamento dovuto ad un attaccante che ha chiuso a 41 gol realizzati in stagione. Con l'adeguamento Ciro rientrerà nella top 10 stipendi delle punte in Serie A: tolto ‘CR7‘ (che percepisce 31 milioni), Immobile si piazzerà dietro Icardi (5.3 milioni), Dzeko (4.5 milioni), Mertens e Mandzukic (4 milioni), ma davanti a Suso e Keita (3 milioni).