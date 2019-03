Immobile è demoralizzato dopo la parentesi azzurra? I tifosi della Lazio se lo chiedono: in Nazionale l'attaccante della Lazio non è riuscito ad esprimersi, la panchina contro il Liechtenstein di fatto lo ha escluso dalla sagra del gol azzurra. Mentre Acerbi su Instagram lo cerca invano sul terreno di gioco di Formello (e lui risponde di tornare a Roma per "farsi coccolare") in molti devono averlo incoraggiato tramite il popolare social network. Tanto da farlo rispondere a mezzo Stories.



LA RISPOSTA DI IMMOBILE - L'attaccante della Nazionanale e della Lazio non è riuscito a replicare la straordinaria media reti della scorsa stagione, ma non è un problema di morale. Neppure i rapporti non eccezionali con Mancini, che sta testando molti attaccanti in azzurro, sembrano aver incrinaot la sua fiducia. Tanto che risponde a tutti con una storia su Instagram: "Grazie del pensiero ma non vi preoccupate il morale è altissimo". Tutto ok, ora tocca all'Inter.