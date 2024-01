Immobile e Castellanos fuori per Lazio-Napoli: chi può giocare in attacco

Nella vittoria di ieri contro il Lecce la Lazio h rimediato due ammonizioni pesanti: Immobile e Zaccagni, entrambi diffidati, salteranno la prossima partita di campionato contro il Napoli (e, come da regolamento, saranno a disposizione per la Supercoppa). In vista della sfida con la squadra di Mazzarri la Lazio rischia di rimanere senza punte di ruolo: Immobile è squalificato e Castellanos alle prese con una lesione di basso-medio grado all’adduttore. Se non dovesse recuperare per la gara col Napoli, Sarri potrebbe schierare al centro dell’attacco uno tra Pedro e Felipe Anderson.