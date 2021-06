Jessica e Ciro Immobile si sono raccontati in una lunga e bella intervista dalle pagine di Vanity Fair in cui i due, a cuore aperto, hanno raccontato la loro vita di coppia svelando alcuni retroscena divertenti.



PARLA CIRO - "Litighiamo per un motivo molto semplice. Abbiamo tre figli e io arrivo sempre dopo di loro. Mi restano i 5 minuti finali della giornata. Vorrei che mia moglie mi dedicasse più tempo. Dopo un mese di fidanzamento l'ho lasciata per capire se fosse davvero quella giusta. Non ero mai stato seriamente con una ragazza. Dopo una settimana mi è stato chiaro, era lei".



PARLA JESSICA - "​Anche noi litighiamo per delle cretinate. L'ultima vera lite è stata quando ho messo il pigiama sul portabiancherie in bagno. E lui si è incazzato".



