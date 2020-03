Ciro Immobile non si tocca. La posizione della Lazio è chiara da tempo, il presidente Lotito non scherza sulle valutazioni dei propri giocatori, figurarsi se si parla della stella della sua squadra: l'attaccante ha già ricevuto i primi tentativi di approccio da altri club, non ci sono offerte perché la Lazio non intende ascoltare o neanche sedersi al tavolo per il suo centravanti. Una decisione che ovviamente ne rende il prezzo elevato: chi pensa di comprare Immobile con 50 o 60 milioni sbaglia di grosso.





IL CONTRATTO - Ecco perché Lotito ha predisposto il rinnovo del contratto per Immobile da qui ai prossimi mesi. Un accordo fino al 2025 che possa essere non solo prolungato nel tempo ma anche migliorato nello stipendio di Ciro per quanto riguarda in particolare la pratica dei bonus: la Lazio sta preparando una proposta vincolata al numero di gol, bonus qualificazione Champions e bonus scudetto per le prossime stagioni, Immobile è intrigato e stimolato. Soprattutto è felicissimo del progetto biancoceleste. Pronto a restare, ancora.