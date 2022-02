"La passione per il calcio me l'ha trasmessa mio padre, ma anche i miei zii e i miei nonni, che erano proprietari di un club a Torre Annunziata. Mio padre era un bravissimo attaccante e faceva tanti gol. È stato lui il mio primo maestro.



La mia famiglia è sempre stata umile, ma con valori saldi e sono stati fondamentale nel sostenermi e spronarmi. Senza di loro non ce l'avrei mai fatta.



Con mia moglie è stato il classico colpo di fulmine. Anche lei viene da una famiglia semplice eh capito subito che poteva essere la donna della mia vita. Cercheremo di accompagnare i nostri figli per mano e trasmettere loro i valori e la fede come hanno fatto i nostri genitori. Ma potremo arrivare fino a un certo punto, poi la strada dovranno percorrerla da soli".