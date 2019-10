Continua la polemica a distanza tra Ciro Immobile e l'allenatore dell'Atalanta, Gasperini. Dopo il botta e risposta a caldo - le dichiarazioni post-partita in cui l'attaccante della Lazio veniva etichettato come "furbetto" per i due calci di rigore guadagnati - e il comunicato sdegnato della Lazio, Ciro Immobile non ha ancora sbollito la rabbia.



CIRO FURIOSO - L'attaccante della Lazio è infuriato: le dichiarazioni di Gasperini lo hanno fatto arrabbiare parecchio, come riporta il Corriere dello Sport, tanto che l'agente lo difende: "Dichiarazioni gravi ed inaccettabili. Così passa un messaggio sbagliato, se a Firenze dovesse inciampare cosa succederà?".