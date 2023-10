"Da qui all'apertura della finestra corrono due mesi e mezzo, e nel calcio un lasso di tempo del genere è abbastanza perché tutto possa cambiare, se le parti lo vorranno". E quel che vi scrivevamo un paio di settimane fa , in seguito al duro sfogo di, capitano della, che si è lamentato del trattamento ricevuto dopo la decisione diper rimanere a Roma nell'estate della partenza di Milinkovic-Savic. Dopo il gol-vittoria all'ultimo secondo, da subentrato, contro la Fiorentina,, tanto che il tecnico Maurizioha voluto mettere un punto alla vicenda: ", l'attimo di sconforto ci sta, ma da come lo sento io non penso sia una problematica assolutamente esistente". Sì e no, o almeno- Immobile da qualche mese convive con, che hanno compromesso il suo inizio di stagione. L'arrivo didal Girona ha dotato Sarri di un'alternativa importante e il minutaggio di Re Ciro si è ridotto sensibilmente. "Vedo la gente che mi ama, parenti, famiglia, tifosi, squadra, raccolgo i pezzi e", ha dichiarato il numero 17 dopo la Fiorentina. Parole che, rispetto ad "Avrei fatto meglio ad andarmene", suonano ben più rassicuranti. Per il momento, quindi, mare calmo, anche se il discorso rimane lo stesso: tutto può cambiare nell'arco di pochi giorni, sulla scia di quello sconforto che è stato percepito anche dall'allenatore.L'Al-Shabab (che è la squadra gentilmente rifiutata a luglio) e le ricche società saudite sono pronte a lanciare comunque un nuovo assalto nella sessione invernale, in barba alle parole di Sarri, e se proprio non ci sarà apertura, in quella estiva:. Tutti i regni prima o poi volgono al termine, c'è solo da capire se la fine di un racconto da record sarà brusca, come si temeva, oppure dorata, con