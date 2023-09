Fresco di nomina come vice-capitano dell'Italia, Ciro Immobile ha confermato le voci circolate in estate: l'Arabia Saudita lo ha cercato davvero. E la risposta del bomber della Lazio è stata netta: "Ho detto di no perchè volevo continuare a vivere determinate emozioni con la maglia della Nazionale. Posso dare ancora tanto all'Italia, e tocca farlo subito visto che l'Europeo è vicino" ha svelato la punta.



"Con la Macedonia è stata la sconfitta più dolorosa e bruciante della mia carriera - ha proseguito Immobile sulle frequenze di Radio Rai -. Io capitano? Un sogno che si realizza". A dargli la fascia Luciano Spalletti, atteso domani sera da una gara subito decisiva in ottica Europei sempre con la Macedonia Nord: "Stiamo seguendo il ct, sono convinto che faremo un percorso bellissimo. A cominciare da domani sera".