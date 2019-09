Immobile ancora fuori. In casa Lazio tiene banco l'ennesima esclusione di Ciro Immobile dall'11 azzurro: il rapporto con Mancini non sembra sbocciare, la prestazione di Belotti contro l'Armenia toglie ulteriori possibilità all'attaccante della Lazio di imporsi come titolare.



IMMOBILE OUT - Per Inzaghi è titolare inamovibile, per Mancini è una riserva di lusso. prova a spiegare la situazione l'ex leggenda della Nazionale Paolo Rossi: "Secondo me Immobile non ha le caratteristiche che chiede Mancini al suo centravanti. È sicuramente un grande giocatore ma ha bisogno di spazio, mentre Belotti è più un attaccante d'area".