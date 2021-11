La Lazio ha già riavuto indietro Ciro Immobile che dopo la conferenza stampa dal ritiro dell'Italia di ieri, si è sottoposto ad esami clinici che hanno evidenziato una sofferenza al polpaccio sinistro e che hanno convinto il ct Roberto Mancini a convocare Gianluca Scamacca liberando l'attaccante napoletano.



Il problema, tuttavia, rischia di essere più serio del previsto perché l'infortunio che risale alla gara contro la Salernitana, non era in realtà emerso subito e soltanto ieri dopo gli esami è stato scoperto, riporta il Corriere dello Sport, un vasto edema al muscolo soleo. Di fatto un versamento di sangue che non è mai una bella notizia perché evidenzia una lesione.



Il polpaccio è inoltre un muscolo molto delicato per un calciatore e il percorso di recupero è sempre più lento di altre lesioni. Per questo a rischio non c'è solo la gara contro la Juventus al rientro della sosta, ma anche molte altre con il periodo di riposo che potrebbe addirittura protrarsi fino ai 30 giorni.