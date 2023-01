L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a 4 giorni dalla partita di domenica pomeriggio tra Lazio e Fiorentina, ha cercato di fare il punto della situazione sulle condizioni fisiche dell’attaccante biancoceleste Ciro Immobile. L’attaccante nella giornata di ieri si è sottoposto a esami strumentali per valutare lo stato della lesione di primo grado riportata al semitendinoso della coscia destra l’altra domenica nella trasferta col Sassuolo. Con un comunicato il club ne ha dato notizia, aggiungendo che “Il calciatore prosegue nel suo programma riabilitativo personalizzato e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano”.



Nelle ultime ore però sarebbero arrivate novità sul giocatore, e sulle possibilità che possa tornare tra i convocati: il capitano biancoceleste in questi giorni continuerà a seguire il suo piano di lavoro personalizzato, e gia nei prossimi giorni potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Secondo quanto riportato dal quotidiano l’attaccante dovrebbe tornare a disposizione per la sfida di campionato contro i viola di Vincenzo Italiano, ma soltanto per far presenza. Per tornare a vederlo in campo, anche se ovviamente ancora non dal primo minuto, servirà aspettare la sfida di Coppa Italia di giovedi prossimo contro la Juventus.