Immobile, tra ritiro e investimenti a Napoli. L'attaccante della Lazio, insieme agli altri senatori, dovrà cercare una soluzione al momento delicato che sta passando la Lazio. Il ritiro per Immobile è "giusto", su Instagram ha già spronato la squadra. Nel frattempo, ha concluso un acquisto, non di mercato, importante. Ha acquistato un appartamento a Palazzo Nanà, nel cuore di Napoli, come riporta il Corriere dello Sport. I napoletano conoscono bene il palazzo situato a piazza Amore. Immobile ha apprezzato il lavoro di risanamento e ristrutturazione operato sul palazzo, ha deciso di investire nel cuore della sua città. Palazzo Nanà è conosciuto come "e quattro palazze", per i quattro edifici identici, in stile neo-rinascimentale, che ha intorno.