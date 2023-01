Non serve neanche elencare i numeri, incredibili, collezionati da Ciro Immobile con la maglia della Lazio. E neanche serve spiegare quanto possa pesare l'assenza dell'attaccante nelle prossime settimane per l'infortunio subito domenica scorsa, contro il Sassuolo. Maurizio Sarri, già dalla partita di Coppa Italia, ha cominciato a guardare in casa propria per cercare il modo di sostituire nel miglior modo il centravanti: Pedro e Felipe Anderson, più che Cancellieri, i candidati numero uno a giocare al centro dell'attacco anche per le prossime settimane. In attesa di un aiuto che possa arrivare, magari, dal mercato.



LE IDEE - Igli Tare si sta guardando intorno, per cercare il profilo giusto con cui sostituire ora, e da affiancare poi, a Immobile. Tra i giocatori accostati ai biancocelesti c'è anche Federico Bonazzoli, che viene apprezzato ma considerato più seconda punta che attaccante centrale. Interessa di più, come caratteristiche, Tonny Sanabria del Torino. Qualche contatto c'è già stato, ma i granata - in attesa di capire se e come evolverà la trattativa con la Roma per Shomurodov - non si sono dimostrati disponibili a lasciar partire il paraguaiano. Un'altra ipotesi porta invece all'estero, in Belgio, dove gioca - con la maglia del Bruges - Ferran Jutglá, su cui si sta lavorando anche in ottica prossima estate. Tanti nomi, tante idee: la ricerca del vice Immobile in casa Lazio prosegue.