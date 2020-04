"Volevo la Lazio a tutti i costi". Parola di. L'attaccante si racconta in una lunga diretta su Instagram con il noto personaggio del web 'Damiano Er Faina', partendo proprio dall'arrivo nella Capitale: "Volevo i biancocelesti a tutti i costi, ero felice e mi sono trovato subito alla grande, mi piacevano squadra e allenatore. Eredità di Klose? Non commisi lo stesso errore fatto a Dortmund: era andato via Lewandowski e sentivo la responsabilità, a Roma ho preferito non pensarci".- Immobile analizza il rapporto con il management laziale: "Il rapporto con il presidente Lotito è bellissimo, fatto di stima e rispetto, come con Tare e Peruzzi. La Lazio è destinata a rimanere al vertice negli anni a venire".- Il centravanti biancoceleste si concentra poi su, paragonandolo al tecnico del: "Sì si somigliano, per le motivazioni che ti danno. Inzaghi è un allenatore europeo, completo, ed è quello con cui mi sono trovato meglio. La discussione per la sostituzione? Ho avuto una reazione di pancia, sbagliata, sapevo che mi avrebbe perdonato ma non è stata bella quella reazione per la gente. Inzaghi l'ha gestita benissimo, la panchina con l'Inter è stta giusta. In quel periodo abbiamo parlato tanto e abbiamo risolto, ma non c'era neanche bisogno di fare pace".- Immobile torna anche sul rocambolesco 3-3 con l'Atalanta: "Inzaghi si arrabbiò tantissimo all'intervallo, era una belva e aveva ragione: non eravamo noi, eravamo tornati dalla sosta per la Nazionale e ci facevamo i c... nostri. Poi uscimmo bene dagli spogliatoi e fu 3-3, ma che paura il rigore: Gollini mi sembrava 3 metri e me lo stava pure parando! Ma ho tirato una bella botta".- L'attaccante della Lazio chiude con la brutta esperienza di Siviglia: "Mi sono trovato male - spiega Immobile -. Ho avuto poche occasioni e a gennaio avevo pensato di andarmene, ma Emery mi chiese di restare. Alla ripresa subito due gol, ma Emery mi mise nuovamente fuori e pensai: "Questo non ha capito un c...". Diciamo che quando non ti senti parte integrante del gruppo, è tutto inutile".