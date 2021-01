Ciro Immobile promette fedeltà ai colori biancocelesti. L'attaccante della Lazio ha dichiarato a Tiki Taka su Italia 1: "Prima dello stop per il Covid potevamo e lottare per vincere lo scudetto. Quest'anno abbiamo avuto alti e bassi in campionato, ma in Champions abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. Si punta sempre al massimo per la propria carriera, ma sono contento di quello che ho trovato e vinto qui, a livello personale e di squadra. Quando sono arrivato la Lazio arrivava a metà classifica, insieme agli altri l'abbiamo riportata in alto. L'amore che mi dà la gente per strada non può mai essere superato da una squadra che prova a vincere la Champions. Mi sento responsabile della felicità dei tifosi, si è creato un legame fortissimo con loro, la società e l'allenatore. Inzaghi perde la voce solo dopo le partite o anche durante la settimana? Dipende, se lo facciamo arrabbiare la perde anche durante l'allenamento (ride, ndr). Poi la mia famiglia si trova benissimo a Roma, ho scelto di sposare il progetto Lazio fino alla fine della mia carriera".