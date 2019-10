La vera notizia in casa Lazio è questa: Immobile, pur essendo sempre più importante per il rendimento della squadra, gioca meno. La gestione di Inzaghi, tesa a preservarlo da cali di rendimento e infortuni, per ora non ha fatto felice l'attaccante ex Toro. Da quando è alla Lazio, come riporta il Corriere dello Sport, Immobile non ha mai giocato così poco: 517' da inizio campionato, l'anno scorso erano 569', prima 630', nel 2016/17 613'.



IMMOBILE GIOCA POCO MA DETERMINA - Gioca poco, ma ha segnato 7 gol in 7 partite, uno score invidiabile. Non solo: con il n.17 in campo 2,1 reti a partita, 0,9 se lui manca. Segna solo lui, ma non solo: i tiri nello specchio senza Immobile scendono a 5,8 da 6,7. La Lazio non può fare a meno di Ciro Immobile.