Ciro Immobile si sfoga dopo la vittoria della sua Lazio a Crotone e il ritorno al gol. Queste le sue parole a Sky Sport dopo il successo per 2-0: “Mi ha dato fastidio che qualcuno abbia parlato del Ciro uomo senza conoscermi. Mi hanno fatto andare su tutte le furie, di solito lascio andare le polemiche ma quando ci sono certe parole mi fanno rabbrividire. Non ho zittito nessuno con l’esultanza, era un gioco. Il tampone? Risultava sempre positivo, ero pronto ad andare in Nazionale ma mi sono dovuto fermare”.