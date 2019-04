Tutti con Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio non sta vivendo uno dei suoi migliori momenti: 8 legni colpiti in stagione, sembra aver perso il killer instinct che ne aveva fatto il capocannoniere implacabile della scorsa Serie A. Una questione di lucidità, come riporta il Corriere dello Sport, ma ha tutto il supporto necessario. Anche perché in ballo c'è la Champions, e il Milan all'orizzonte.



IMMOBILE CHAMPIONS - Quando ha capito di essere in discussione, l'ex attaccante del Torino ha perso tutta la sua sicurezza. Inzaghi lo ha assolto, nonostante i gol falliti, l'ultimo contro l'Udinese, i compagni sono al suo fianco. Bisogna fare 4 punti in più del Milan da qui alla fine del campionato, tenere a bada Atalanta e Roma. L'impresa è complicatissima, servirà il miglior Ciro Immobile.