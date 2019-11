100 gol con la maglia biancoceleste, Ciro Immobile sta trascinando la Lazio alimentando il sogno Champions. Il bomber è stato invitato da Maurizio Costanzo all'interno del suo celebre Show, insieme alla moglie Jessica Melena. Ed Immobile ha confessato alcune sue passioni: "Se lei mi tradisse con un calciatore della Roma? Dovrei tornare indietro a sette anni fa quando ci siamo conosciuti e pensare di aver sbagliato qualcosa. Il nostro rapporto è come il vino, invecchiando migliora. Per ora abbiamo tre figli, almeno un altro dai si farà (ride ndr). Passioni? Io gioco sempre alla PlayStation e lei mi balla davanti per distrarmi. Io ballare? Io sono impacciato, vado più per il canto, cosa che mi capita di fare ogni tanto".



IMMOBILE CANTA E SI CONFESSA - E si esibisce, Ciro Immobile, sulle note di "Emozioni" di Battisti e la tanto cara Malafemmena. Poi entra nel privato: "Sono io quello geloso, dico che fidarsi è bene, non fidarsi è meglio". Infine, il ruolo più difficile in campo: "L'arbitro, che è più difficile che fare il calciatore. Noi abbiamo 11 avversari, loro ne hanno 22 ai quali va aggiunto spesso tutto il resto dello stadio".