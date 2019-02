Immobile sempre più uomo spogliatoio alla Lazio. “Insieme si può”, questo il suo messaggio su Instagram, dopo la vittoria di misura a Frosinone. L'attaccante ha ringraziato tutti i tifosi arrivati a Frosinone e ha utilizzato il celebre social network per fare i complimenti al suo compagno di reparto Caicedo: “Bravo bestia! Una vittoria importante”. E al resto della squadra l’incitamento: “Grandi ragazzi, daje Lazio!”.



FANTACALCIO – Infine l'attaccante, a rischio per il prossimo match contro l'Empoli (contro il Frosinone è rimasto in campo, ma era esausto) ha lanciato un messaggio a tutti i fantallenatori che lo hanno scelto: “Per tutti i miei fantallenatori: giovedì potrei giocare…oppure no! La scelta sta a voi!”.