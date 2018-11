Immobile sfida Cutrone. Che vede all'orizzonte una doppia occasione, come riporta il Messaggero: da una parte l'assenza di Higuain lo carica di responsabilità, dall'altra la penuria di gol in Nazionale gli regala una possibile vetrina inaspettata. Con la possibilità, nonostate media-gol e prestazioni del tutto diverse, di soffiare il posto proprio a Ciro Immobile.



SFIDA - Immobile vuole incidere, vuole aiutare la Lazio a battere il Milan, anche per dimenticare il gol di mano di Cutrone a San Siro, convalidato da Irrati e VAR: Ciro era infortunato, ha visto la partita da casa, all'andata si era portato il pallone a casa con una tripletta devastante. E la sfida continua...