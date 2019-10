In Nazionale Immobile va in bianco. Altro che azzurro: non convince, non riesce ad incidere con l'Italia, anche contro la Grecia una prestazione incolore. Tanto da ricevere critiche su molti quotidiani. E qualcuno lancia candidati al suo posto in squadra.



BALOTELLI AL POSTO DI IMMOBILE - Il Quotidiano Sportivo lancia la candidatura prepotente di Mario Balotelli: tornato in Italia, al Brescia, ora in molti sperano nel suo ritorno in azzurro. Prima dovrà tornare a segnare e far sognare: fino ad ora Immobile, dal canto suo, è il capocannoniere in Serie A.