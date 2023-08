La Lazio si arrende ad un ottimo Lecce, che supera i biancocelesti per 2-1 alla prima di campionato. A poco è servito il gol del vantaggio di Ciro Immobile, reso vano dalle reti di Almqvist e Di Francesco. Nel post partita, ha parlato proprio il centravanti di Sarri, dando anche importanti indizi sul suo futuro e dicendo la sua sulle dimissioni di Mancini.



OCCASIONI DI MERCATO - "Se c'è stata la possibilità di lasciare la Lazio? A un certo punto sono arrivate delle offerte che ti fanno tentennare. Ma alla fine non si è concluso niente perché la mia voglia è quella di restare qui. E cancellare quello che è stato l'anno scorso, stare bene fisicamente, stare bene con la testa e con le gambe per continuare a fare ciò che cerco di fare da quando vesto questa maglia. "



DIMISSIONI DI MANCINI - "Sono rimasto sorpreso perché abbiamo finito la Nations League e sembrava che si stesse aprendo un altro ciclo con Mancini. Ovviamente ora riparte tutto da capo, ma ringraziando Mancini per quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto la storia, in positivo ma poi anche in negativo. Ora sono carico per fare bene con la Lazio e per arrivare al meglio all'appuntamento con la Nazionale".



LA PARTITA - "Peccato per la partita, la stavamo tenendo bene. E potevamo fare il secondo gol: Falcone ha fatto un miracolo incredibile. A volte gli episodi girano così."