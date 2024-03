Lazio, Immobile sostituito sbotta: 'Siamo sotto 2-1, non capisco!'

"Siamo sotto 2-1, siamo sotto 2-1, non capisco!". Secondo quanto riferito dal bordocampista di Dazn, sono state queste le parole pronunciate da Ciro Immobile, capitano della Lazio, una volta uscito dal campo dopo essere stato sostituito da Giovanni Martusciello (stasera in panchina al posto dello squalificato Maurizi Sarri) con il Taty Castellanos al minuto 60 di Lazio-Udinese.



Immobile, fino a quel momento autore di una prestazione sottotono, secondo l'interpretazione dei giornalisti di Dazn si sarebbe lamentato per la decisione del suo allenatore, evidenziando nelle sue parole la sorpresa di essere sostituito con la sua squadra in svantaggio a mezzora dal termine della partita. Al 60', momento del cambio, l'Udinese era in vantaggio per 2-1 all'Olimpico, con le reti di Lucca e Zarraga, inframmezzate dall'autogol di Giannetti per il momentaneo pareggio biancoceleste.