Contro il Milan non è riuscito a battere Donnarumma, anche se ci ha provato. Dopo la ripresa degli allenamenti, Ciro Immobile si è concesso un momento amarcord sul proprio profilo Instagram, e ha ricordato il suo incontro con l'attaccante del Barcellona Leo Messi. L'Italia ha incontrato l'Argentina il 23 marzo scorso (e ha perso 2-0), Immobile era in campo, Messi in panchina: l'occasione era troppo ghiotta, la foto immortala l'incontro tra i due attaccanti. Immobile commenta così su Instagram:"Era da tanto che volevo mettere questa foto. È stato un onore conoscere il calcio in persona".