Contro il Sassuolo è rimasto a secco, anche per via del palo: nel primo tempo, su assist di Luis Alberto, Ciro Immobile ha colpito il legno alla destra di Consigli. Nulla di fatto, ma per l'attaccante di Torre Annunziata è arrivata l'ennesima chiamata di Roberto Mancini. Intercettato a Firenze dai microfoni RAI, il centravanti della Lazio ha raccontato il suo rapporto con Mancini: "Il mister mi conosce e mi stima, sono pronto. Il rapporto con Mancini è ottimo. L'importante è tornare a segnare, il ct con questa convocazione mi ha mostrato ancora una volta la sua stima. Crediamo nella possibilità di agganciare il primo posto nella Nations League".