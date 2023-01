Ci ha messo meno di un quarto d'ora Ciro Immobile per ritrovare il gol alla prima dopo l'infortunio e la sosta per il Mondiale. Il centravanti della Lazio, grazie alla rete sul campo del Lecce, si porta a quota 7 in classifica marcatori e avvicina il leader Victor Osimhen, a secco nella prima del 2023 contro l'Inter. L'attaccante del Napoli rimane però avanti nelle quote per il titolo di capocannoniere: per lui il successo vale 3,25 la posta, mentre Immobile insegue a 4,50. Più lontano, ma pienamente in corsa, c'è Lautaro Martinez, per cui il trionfo nella graduatoria dei bomber si gioca a 6,50, davanti a Dusan Vlahovic a 7,50. Il gol alla Salernitana lancia Rafael Leao: l'attaccante del Milan è ora visto a 10, al pari di M'Bala Zola dello Spezia e Marko Arnautovic del Bologna. Ancora a segno anche Edin Dzeko, che dopo la rete al Napoli vede la sua quota scendere a 20, insieme a Khvicha Kvaratskhelia. Più indietro Olivier Giroud, per cui il primo posto in classifica marcatori paga 25 volte la posta.