Ciro Immobile non ha dubbi a Sportitalia: : "È senza dubbio il mio giocatore preferito. Con mio fratello avevamo il poster in camera, ci ha regalato tante gioie. Dirigente? Lo vedrei benissimo. Ho avuto la fortuna di fare l'esordio in Champions e in Serie A al posto del mio idolo, è il massimo che si può avere"