I due giocatori che nella passata stagione si sono sfidati a distanza contendendosi la Scarpa d’Oro si ritroveranno da avversari questa sera all’Olimpico di Roma. Lazio-Bayern Monaco è anche il match tra Immobile e Lewandowski. Sulla lavagna “Marcatori”, si legge in una nota, è disponile la sezione “Speciale Tiri", che offre la possibilità di scommettere sulle prestazioni dei singoli giocatori, scommettendo su “Tiri Totali” o “Tiri in porta“. Almeno due tiri in porta della punta bianceceleste si giocano a quota 1,50, mentre il polacco è leggermente avvantaggiato in questa speciale sfida a 1,35. Considerando i “Tiri Totali”, al netto della precisione degli attaccanti Lewandowski dovrebbe minacciare almeno in cinque occasioni la porta biancoceleste, ipotesi a quota 1,75 su Betaland. Per Immobile tre “Tiri Totali” sono proposti a 1,45. Tra i biancocelesti anche Luis Alberto è uno dei giocatori più ispirati e un suo tiro in porta è proposto a 1,35. Tra i marcatori del match Immobile è bancato in gol a 2,75, per Lewandowski la rete è in lavagna a 1,65. Per quanto riguarda la sfida tra Atalanta e Real Madrid Gasperini dovrebbe affidarsi alla coppia Ilicic-Zapata. Un tiro verso la porta Blancos del colombiano si gioca a 1,25, Ilicic è proposto a 1,35. Emergenze in formazione per Zidane. Mariano Diaz a quota 1,35 rappresenta la prima minaccia: un suo tiro verso la porta bergamasca vale quota 1,35.