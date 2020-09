Kazuyoshi Miura continua a giocare. In Italia ce lo si ricorda per la sua esperienza al Genoa, nella stagione '94-'95, quando in 21 presenze realizzò un gol, ma in Giappone è una leggenda vivente. A 53 anni e 210 giorni, Miura è diventato il giocatore più anziano ad aver mai giocato titolare nella J League, battendo il record di Masashi Nakayama, che era sceso in campo a 45 anni, 2 mesi e 1 giorno.



Con il suo Yokohama Fc, squadra in cui milita da 15 anni, ha affrontato il Kawasaki frontale: uscito al 56esimo minuto, la sua squadra ha perso 3-2. Ma poco importa, per Miura, che a fine partite ha ammesso che non ha alcuna intenzione di ritirarsi: Re Kazu vuole continuare fino ai 60 anni.