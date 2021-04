Unione Europea fa causa ad AstraZeneca: troppe dosi non consegnate, contratto forniture non rispettato. Zaia annuncia: casi di variante indiana anche in Veneto. India, dove negli ultimi giorni circa 400 mila contagi al giorno. Non molte settimane fa l'India veniva raccontata come là dove immunità di gregge raggiunta o quasiA fine 2021 la popolazione italiana dal punto di vista vaccinale sarà divisa in tre tronconi. Da zero a 16 anni: quota di popolazione non vaccinata. Da 50 a 90 anni: popolazione vaccinata all'80/90 per cento. Popolazione tra i 16 e i 50 anni: popolazione vaccinata al 50 per cento o giù di lì (sotto i 50 si registrerà minore adesione alla vaccinazione).(popolazione all'interno della quale virus trova tanti vaccinati da non poter circolare e attecchire).Calabria, Corigliano, provincia Cosenza: due Carabinieri di pattuglia si fermano per un caffè al bar. Bar affollato al bancone di persone che stanno e consumano senza mascherine e distanza, sono poliziotti, in divisa e in borghese. I Carabinieri li multano per violazione norme anti Covid. Storia che fa sorridere.Anche questa è un po' comica, comunque surreale. Appassionato dibattito e scontro su: cena a ristorante, coprifuoco alle 22, dunque il conto da chiedere 15-20 minuti prima (il tempo di tornare a casa) o ci si può alzare da tavola alle 22 e il tempo per rientrare a casa viene abbonato e fa sconto sul coprifuoco? Ne discutono giornali, ministri, radio, social.Supermercati: 981 controlli, 173 non in regola. Troppa gente dentro, troppa gente fatta entrare tutta insieme, poca distanza tra i clienti, poca igiene intesa come sanificazione locali e carrelli, casse, scaffali e Pos. Dove? Roma, Latina, Frosinone, Grosseto, Terni, Salerno, Catania, Parma, Cagliari, Perugia, Palermo, Udine, Taranto. Dodici i supermercati chiusi per inadempienze. Diciotto per cento, poteva andare peggio.. Una minoranza che però basta e avanza per rendere inutili o meno efficaci le prudenze e la responsabilità del restante 82 per cento.Recovery o Next Generation Ue: Draghi sta illustrando al Parlamento il piano italiano, entro aprile lo presenta a Bruxelles e la Ue, se approva, paga a luglio la prima rata (24 miliardi) dei circa 200 che l'Unione destina all'Italia in sei anni (parte in prestiti, parte in erogazioni a fondo perduto). Si discute, anche qui appassionatamente, su chi debba maneggiare e spendere quei soldi una volta arrivati in Italia. Si discute niente e per nulla appassiona la questione ignota e non frequentata del se il sistema Italia sia in grado e abbia voglia davvero di usarli i miliardi per cambiare i connotati di giustizia, fisco, concorrenza, lavoro nero, mercato del lavoro, Pubblica Amministrazione...A rate, ma tra una rata e l'altra...Esempio: hai garantito per diminuzione durata processi o per Pubblica Amministrazione più veloce e hai dovuto garantire su numeri da raggiungere tappa per tappa. Non puoi dire: scusate, non ci sono riuscito però la rata successiva dei miliardi datemela lo stesso. Se non hai fatto nulla o troppo poco, la Ue la rata successiva non la paga. L'Italia si è impegnata a realizzare a tappe precise in sei anni una giustizia non più solo a misura e scelta e tempi della Magistratura, una Pubblica Amministrazione non più solo a immagine e somiglianza e controllo dei sindacati, una concorrenza non più solo a misura di chi nei commerci e nei servizi c'è già, un fisco non più gravante solo su lavoro e impresa ma anche su patrimonio, rendita e consumi, una volontà pratica di reale repressione di elusione ed evasione fiscale. Per la prima rata la Ue si fida, fa a fidarsi che sistema sociale ed economico italiano, partiti politici ed elettorato vogliano farlo sul serio, vogliano davvero smontare cose di cui molte categorie e vasti strati di opinione sono affezionati e gelosi custodi